Wat als... Timmers blind zou zijn of Lecluyse een geamputeerd been had?

In de schaduw van het Warmste Week-podium van StuBru in Kortrijk ligt een zwembad. Daar konden vrijdag enkele kinderen van de plaatselijke reddersclub ontdekken wat het is om te zwemmen als je blind bent, een amputatie hebt of kampt met een mentale achterstand.

Hoe? Door te zwemmen met een afgeplakte zwembril, door armen of benen vast te plakken tegen het lichaam of het zwemmen te combineren met moeilijke wiskunde-oefeningen. Zo wil vzw BOAS aantonen dat iedereen kan zwemmen, ook mensen met een beperking (zie video).