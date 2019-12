Veelbesproken en gemediatiseerd evenement Badr-Rico eindigt met sisser

Voor de toeschouwers was het tafereel met een minutenlang snikkende Hari een anti-climax van jewelste, nadat het vorige onderlinge duel in 2016 ook al eens geëindigd was met de opgave van Hari, toen door een armletsel.

In een meeslepend gevecht haalde Verhoeven op zijn beurt de tweede ronde binnen. Hari kreeg het lastig, maar trakteerde Verhoeven in ronde 3 toch nog eens op een harde trap op diens hoofd.

Op de Nederlandse tv keken zo'n 3,5 miljoen mensen naar de partij. Ook heel wat Belgische liefhebbers verlekkerden zich al een hele poos op het "gevecht van de eeuw" en begaven zich in dichte drommen naar Nederland, om daar de match in cafés en zalen op de voet te kunnen volgen.

Het duel tussen de Marokkaanse Nederlander Badr Hari en de Nederlander Rico Verhoeven was in het wereldje al dagen, ja zelfs weken "hot news". De Gelredome in Arnhem was met 31.000 toeschouwers dan ook tot de nok gevuld.

"Hopelijk herstelt hij snel"

"Het is jammer hoe het gelopen is", zei winnaar Verhoeven na afloop op de persconferentie over de 9e verlenging van zijn wereldtitel. "Hari zat er lekker in, ik ook, de mensen waren aan het genieten. Dit is gewoon balen."

"Ik ben hier niet blij mee. Je wil het liever zelf afmaken. Zo wil ik niet winnen, op dezelfde manier als de eerste keer. Maar ik hoop dat de blessure van Badr niet te ernstig is en dat hij snel herstelt. Dan doen we het later nog een keer."

"Verder ben ik zeer teleurgesteld in mezelf. Ik heb twee grote fouten gemaakt, waardoor hij me een paar keer goed kon raken en ik voor het eerst in mijn carrière tweemaal 8 tellen kreeg. Mijn wedstrijdplan werkte, op die twee foutjes na. Dat vind ik gewoon heel jammer."