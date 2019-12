"Twee nieuwe Duitse wielrenners betrokken bij Operatie Aderlass"

In Operatie Aderlass is dokter Mark Schmidt de spin in het web. Die werd eind februari opgepakt in zijn kabinet in Erfurt. Hij zou een bloeddopingnetwerk opgezet hebben waarbij 21 atleten uit 8 landen en 5 sporten betrokken zijn.

Tot nu zijn 23 atleten betrokken bij het onderzoek naar Schmidt. Nu heeft ARD de nieuwe namen bekendgemaakt aan een Duitse procureur, die vorige week aanklachten heeft ingesteld tegen Mark Schmidt en vier medeplichtigen. De namen zijn nog niet openbaar gemaakt.

Het zou gaan om twee Duitse wielrenners die actief waren bij WorldTour-ploegen die eerder al getroffen werden door een reeks dopingschandalen. De voormalige Duitse sprinter Danilo Hondo gaf in mei toe deel uit te maken van het dopingnetwerk. Ook tegen Alessandro Petacchi loopt een onderzoek, maar hij heeft altijd ontkend dat hij Schmidt kent.