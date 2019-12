Thibau Nys wint 4e WB-koers op rij: "Als je dat kunt, ben je gezegend"

"Dit is een wedstrijd die respect afdwingt", zei papa Sven Nys achteraf in de studio van Play Sports.

Nys reed dominant naar de winst op het zware parcours in Namen. Hij had aan de finish maar liefst 45 seconden voorsprong op de Zwitser Lillo en 1'19" op de Fransman Lelandais. In de WB-stand heeft Nys het maximum van 240 punten.

"Als je dat kunt, ben je gezegend"

Richard Groenendaal genoot ook van de uitspattingen van Nys junior. "Wat Thibau laat zien, daar zijn we jaloers op. Dat is lef, durf en vertrouwen", zei Groenendaal.

"Als je in Namen kunt winnen, heb je de basis van het crossen onder de knie. Bergop rijden, naar beneden rijden, in de modder rijden: als je dat kunt, ben je gezegend."

Sven Nys: "Thibau wil op termijn bij de beste crossers van de wereld horen. Of dat te realiseren is, dat weet ik niet. Maar het is zijn droom en wie ben ik om die tegen te houden?"

"Als dat niet zou lukken, zal hij wel in andere dingen willen uitblinken. Hij staat goed in het leven en doet de dingen die hij graag doet. Hij blinkt in zijn vel en dat is fijn om te zien."