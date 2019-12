Van Aert beleeft een dag met 2 gezichten (maar lijkt wel klaar voor Loenhout)

Wout van Aert maakt op vrijdag 27 december in Loenhout zijn rentree in het veld. En daar lijkt hij stilaan helemaal klaar voor. Zo keek hij vandaag niet naar het geploeter van zijn collega'sop de Citadel van Namen, maar ging hij zelf vol aan de bak in de bossen van Kasterlee en achter de brommer rond Turnhout.