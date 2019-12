Pro League basketbal: "Diepgaand onderzoek naar BeNe-League"

De plannen voor een Belgisch-Nederlandse competitie in het basketbal zijn niet nieuw. Pro League-voorzitter Arthur Goethals gaf ruim een jaar geleden al te kennen dat er gesprekken liepen met de Nederlanders.

Na een windstille periode lijkt er nu weer schot te komen in de zaak. "We hebben zopas besloten om samen met de Nederlandse Liga een diepgaand onderzoeken op te starten naar de mogelijkheid om vanaf het seizoen 2021-2022 een BeNe-League te kunnen organiseren", zegt Wim Van de Keere.

"Die studie zal moeten uitwijzen of er een economisch draagvlak is, maar ook of er een draagvlak is bij onder meer de clubs en de fans. We zullen dan zien of de voordelen op lange termijn opwegen tegen de nadelen, zodat we op een onderbouwe manier ja of nee kunnen zeggen."