Degrendele vecht na haar dip voor plek in Tokio: "Alles is nog mogelijk"

Nicky Degrendele sloot een moeilijk 2019 af met een opsteker: een bronzen medaille op de Wereldbeker in Brisbane. "Die derde plaats in Australië heeft me wel wat gerustgesteld", vertelt Degrendele. "Ik heb een zware periode achter de rug, zowel mentaal als fysiek. Ik wou koersen, maar het kwam er niet uit."

"Je stapt van de fiets na een teleurstellende wedstrijd en dan ben je wel gefrustreerd. "Verdorie, waarom gaat het zo slecht", dacht ik dan. Ik heb zelf ook geen verklaring voor die moeilijke periode."

Maar Degrendele denkt wel dat haar wereldtitel er voor iets tussenzat. "Ik heb mezelf heel veel druk opgelegd. Dat kwam niet echt van de buitenwereld, maar echt van mezelf. Na elke training vond ik dat het niet goed genoeg was. Als ik ooit nog eens wereldkampioen zou kunnen worden, zou ik er wel anders mee omgaan."

Degrendele staat op dit moment 10e op de olympische ranking in de keirin. Hoe groot is de kans dat Degrendele na haar magere jaar nog op de Spelen geraakt? "Ik sta ermee op en ik ga ermee slapen. Ik denk dat alles nog mogelijk is. Maar ik mag niet meer blijven nadenken over het afgelopen jaar en over die Wereldbekers. Want dan zal ik met angst aan de start staan en dat wil ik niet."

Wat als ze Tokio niet haalt? "Daar wil ik zeker niet aan denken. Het is nog niet verloren. Daar doe ik nu geen uitspraken over."