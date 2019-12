Lazio draait Juventus een loer in de Italiaanse Supercup

De Italiaanse Supercup werd voor gelegenheid gespeeld in Riyad en Lazio was met veel vertrouwen afgezakt naar Saudi-Arabië. In de Serie A wonnen de Romeinen hun jongste 8 wedstrijden, met onder meer een 3-1-zege tegen Juventus begin december.

En ook nu weer kwam Lazio sterk voor de dag tegen de Oude Dame. Luis Alberto opende na een dik kwartier de score, na goed voorbereidend werk van Lulic en Milinkovic-Savic. Juventus maakte gelijk op slag van rust. Dybala was bij de pinken in de rebound na een schot van Ronaldo.

In de tweede helft kantelde de wedstrijd in het voordeel van Lazio. Lulic tekende voor de 2-1 met een volley, een uitstekend moment voor de Bosniër om zijn eerste goal van het seizoen te maken. Juventus voerde de druk nog stevig op, maar liep in het mes. In de extra tijd borstelde Cataldi met een fraaie vrijschop de 3-1 op het bord.