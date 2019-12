Hansi Flick blijft minstens tot eind dit seizoen Bayern-coach

Flick nam begin november over bij de Beierse grootmacht, na het ontslag van de Kroaat Niko Kovac.

Enkele weken later maakte bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge duidelijk dat Flick al zeker tot het einde van dit kalenderjaar hoofdcoach zou blijven.

Na de wedstrijd van zaterdag tegen Wolfsburg zaten de coach, Rummenigge en sportief directeur Hasan Salihamidzic nog eens samen en kwamen zo tot een akkoord tot het einde van het seizoen, met een verlenging als optie.

De resultaten spreken dan ook in het voordeel van Flick. Sinds de 54-jarige Duitser overnam werd in de Bundesliga vijf keer gewonnen en twee keer verloren.

De laatste drie wedstrijden leverden 9 punten op. Het bracht Bayern naar een 3e plaats in de stand, op 4 punten van leider Leipzig.

In de Champions League werd groep B foutloos afgesloten en wacht Chelsea in de 1/8e finales. In de Duitse beker neemt Bayern het in februari bij de laatste 16 op tegen Hoffenheim.