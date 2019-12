The day after: Evenepoel alweer op weg naar Spanje om te trainen

Evenepoel droeg gisteren tijdens het Sportgala een vlammetje van De Warmste Week op zijn kostuumvest. En dat was met een reden. "We hebben ter gelegenheid een soort eigen kledinglijn opgericht. Alle opbrengsten daarvan gaan naar vzw De Poel in Schepdaal", verduidelijkt Evenepoel.

"Het is een organisatie in Schepdaal die zich inzet voor mensen met een beperking en daarbij het schoolgaan voor die mensen faciliteert. Zo is men ondertussen bezig om rond de school een fietspad aan te leggen. Het was voor mij vanzelfsprekend om die organisatie uit mijn eigen dorp een warm hart toe te dragen."