Charleroi rouwt om clubicoon Georget "Berto" Bertoncello

Georget Bertoncello was geboren en getogen in Charleroi en debuteerde in 1959 al op zijn 16e in het eerste elftal van zijn Sporting Charleroi. Hij viel op door zijn atypische lichaamsbouw - 1,68m voor 80 kg - maar ook door zijn geweldige voetbalkwaliteiten. De kleine dribbelaar voetbalde zich zo al snel in de harten van de Charleroi-fans.

In 1964 ruilde Bertoncello Charleroi, destijds een tweedeklasser, voor eersteklasser Club Luik. Drie jaar later keerde hij terug naar de club van zijn hart, die intussen ook in 1e klasse voetbalde. In 1969 loodste hij Charleroi naar de 2e plaats in de competitie, het beste resultaat in de geschiedenis van de club.

"Hij woog 80 kilogram, maar hij was één met de bal. Hij streelde het leer zoals een schilder zijn penseel hanteert", schrijft Charleroi op zijn website over de Zebra van de Eeuw. "Je was niet alleen de Zebra van de 20e eeuw, maar van alle Carolo's. We zullen je niet snel vergeten, want zoals je weet: een artiest sterft nooit."