Vliegen en Gillé gaan in 2020 op zoek naar succes met Nederlandse coach

De 28-jarige Sander Gillé, 47e in het dubbelspel, en de 26-jarige Joran Vliegen, 39e, tellen samen drie ATP-titels. Die veroverden ze allemaal in 2019 en volgend jaar willen ze net zo goed of zelfs beter doen. Daarom nemen ze coach Marco Kroes onder de arm.

Marco Kroes zal vanaf januari met het duo aan de slag gaan. "Marco brengt veel ervaring met zich mee en zal ons begeleiden in elk aspect van het dubbelspel", liet Vliegen weten op zijn sociale media.

Kroes coacht momenteel de Nederlander Wesley Koolhof, nummer 14 van de wereld in het dubbelspel, die dit jaar het toernooi in Brisbane won met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell en ook zes andere ATP-finales haalde.