Kris Bosmans revalideert van zware beenbreuk: "Tokio is nog haalbaar"

G-sporter Kris Bosmans (paracycling) had zich de kerstperiode helemaal anders voorgesteld. Op de Gentse Zesdaagse was hij een van de vele slachtoffers van een valpartij. Het resultaat: een zware beenbreuk en een doorboorde bovenbeenspier. Sporza ging op bezoek bij de pechvogel.

Wat ging er door je hoofd toen je daar lag op de piste?

Ik wist meteen dat het heel ernstig was. Ik zag dat mijn been gebroken was, maar op zo’n moment denk je aan niet veel.

Weet je nog hoe die val gebeurd is?

De teamsprint was aan de gang en ik was als 1e aan de beurt. En tijdens de 2e ronde breekt in een bocht mijn crank (verbindingsstuk tussen fiets en pedaal) af. Vanaf dat moment had ik geen enkele controle meer over de fiets. Ik reed toen meer dan 60 km/u. Ik vloog naar boven en botste vol met mijn been tegen een ijzeren bareel. Daardoor vloog ik over de balustrade in het publiek.

Wat zijn de vooruitzichten, nu 6 weken later?

Dat is, zelfs nu nog, moeilijk in te schatten. De chirurgen kunnen mij geen uitsluitsel geven, maar ik ben altijd heel positief ingesteld. En als ik zie wat voor een vooruitgang ik al op 6 weken gemaakt heb, dan ben ik tevreden. Het doel is het WK in Oostende op 7 juni.

Hoe ziet je dag eruit op dit moment?

Veel drukker dan normaal. In de voormiddag ga ik naar de kinesist en tijdens de middag doe ik aan aquajogging, zeker 3 keer per week. In de namiddag probeer ik al te fietsen of te wandelen. En dan is de dag om.

De cruciale vraag: Zal je de paralympische Spelen in Tokio eind augustus halen?

Dat weet ik nog niet. Ik moet een selectie afdwingen. Voor mij kan dat enkel op het WK in Oostende (7 juni), dus dat wordt kort dag.

Wat zeggen de dokters en de kinesist?

De dokter zei meteen dat Tokio halen erg moeilijk wordt. Mijn kinesist daarentegen is net als ik veel positiever ingesteld en wij gaan ervoor. Ik wil het nog niet geloven dat ik niet kan gaan.

Stel dat het toch niet lukt, stort je wereld dan helemaal in?

Neen hoor. Je moet altijd positief blijven. Dan werken we weer opnieuw keihard richting het WK 2021.

Je hebt al een paar tegenslagen moeten verwerken in je leven met een hersentrombose op je 18e. Hoe kijk je daar nu op terug?

In het leven gaat het met vallen en opstaan. Ik zie elke negatieve ervaring als iets positiefs. Je moet positief in het leven staan en ervoor werken. Dan zal de rest wel volgen.

Heb je in het dagelijkse leven nog veel last van je trombose?

Vooral als ik intensief sport, gaat mijn linkerkant spastische neigingen vertonen en ga ik ook krachtverlies hebben. Als ik heel moe ben, dan sleep ik wel met mijn voet. Maar voor het overige valt dat nog wel mee.

Je hebt een contract bij Sport Vlaanderen. Dan komt die val niet echt gelegen?

Delicate vraag (lacht). Ik moest op het podium rijden van het WK. Maar tijdens het laatste WK ben ik op mijn gezicht gevallen en weg was het podium. Deze winter dacht ik een kans te maken op een medaille op de piste, maar ook die kans is weg… Het zal moeilijk zijn om dat contract vast te houden. Maar ik wil niet negatief doen. Stel dat het zo is, dan ga ik daarna weer hard werken om toch wereldkampioen te worden en zo dat contract weer te verdienen.

1 van de mooiste momenten in je carrière was ongetwijfeld zilver in de wegrit van Rio?

Absoluut. In Londen 2012 was ik de grote favoriet en dat had ik ook tegen een journalist gezegd. Daardoor was de druk zo groot dat ik domme fouten maakte. Ik was wereldkampioen, maar geraakte in Londen compleet ingesloten in de sprint. In Rio 2016 was ik bescheidener en pakte ik uiteindelijk zilver.

Ja, maar je was ontgoocheld en zelfs boos dat je maar 2e werd.

Zeker, en nu nog. Ook in Rio heb ik dom gesprint. Een sprint met z'n vieren en ik wist op voorhand dat ik niet links mocht zitten. Maar waar zat ik? Juist, links. Ik sprintte als een nieuweling en werd geklopt door een Duitser die ik normaal altijd klop. En dat was frustrerend, zeker weten.

Heb je ten slotte nog een levensles voor ons in petto in deze kerstperiode?