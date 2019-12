Julie Vanloo over niet-selectie: "Begrijp er niks van, mijn hart is gebroken"

Bondscoach Philip Mestdagh gaf vanochtend zijn voorselectie vrij en daarin ontbreekt de naam van Julie Vanloo.

De speelster van Townsville (Australië) zegt dat ze de beslissing van de bondscoach niet begrijpt.

"Sinds 2008 maak ik deel uit van de nationale ploeg. In 2015 is er veel veranderd: we bepaalden doelen en geloofden dat we die konden bereiken", zegt Vanloo op haar Instagram-pagina.

"Elke opwarming, elk volkslied dat ik hoorde en elke minuut die ik speelde zal ik nooit vergeten. Mijn hart en ziel zijn zwart, geel en rood."

"Alle doelen die we voor ogen hadden, hebben we bereikt. Nu nog de wildste droom: deelname aan de Olympische Spelen in Tokio."

"Maar ik ben niet geselecteerd voor het kwalificatietoernooi in Oostende, waar ik geboren en getogen ben."

"Ik kan niet beschrijven hoe droevig ik ben. Mijn hart is gebroken. Begrijp ik dit? Neen. Aanvaard ik dit? Ja. Zal ik opgeven? Nee. Zal dit me sterker maken? Ja."

"Ik respecteer de beslissing van de coach. Alles gebeurt met een reden en ik doe altijd zo hard mogelijk mijn best om positief te blijven en de mensen die in mij geloven te inspireren."

"Ik wens mijn ploeggenotes veel succes, met mijn hart ben ik bij jullie. Laat de droom uitkomen."