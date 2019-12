Fiorentina zet coach Vincenzo Montella op de straatstenen

Het ontslag komt er na de 1-4-nederlaag tegen AS Roma gisteren. De week ervoor stuntte Fiorentina nog door 1-1 gelijk te spelen tegen Inter. Maar dat was uitstel van executie voor de coach.



De 45-jarige Montella was aan zijn 2e trainerstermijn bezig bij Fiorentina. In april dit jaar keerde hij terug om Stefano Pioli op te volgen. Met Fiorentina eindigde Montella vorig seizoen uiteindelijk 16e.

De bazen uit de club van Firenze hoopten op een beter seizoen. Montella begon vrij goed met 11 op 21. Maar in de laatste 10 wedstrijden sprokkelde het team maar 3 puntjes. Daardoor is Fiorentina weggezakt naar de 14e plaats.