Emma Meesseman: "Op persoonlijk vlak kan ik niet beter doen dan dit jaar"

In februari speelt Meesseman met de Belgian Cats voor een plek op de Olympische Spelen. "Als je ziet wie onze tegenstanders zijn, ben ik superdankbaar dat we in Oostende mogen spelen. In mijn ogen zitten we in de moeilijkste poule en we zullen op ons best moeten zijn om door te gaan. Het zal superspannend worden."

"Ik zal blijven proberen om het vrouwenbasketbal op de kaart te zetten in België en onze sport blijven promoten. Ik hoop dat er ooit eens een basketbalster Sportvrouw van het Jaar kan worden, alleen denk ik niet dat het voor mij zal zijn, want veel beter kan ik niet."

"Op persoonlijk vlak kan ik niet beter doen dan dit jaar, met de nationale ploeg misschien wel. Voor het basketbal was het wel heel mooi geweest als ik als ploegsporter gewonnen had. Maar voor mij persoonlijk maakt het niet uit. Ik speel geen basketbal voor deze prijs. Het blijft mijn droom om met de Belgian Cats de Ploeg van het Jaar te worden. Dat zou veel mooier zijn."

Emma Meesseman kende een boerenjaar, maar moest toch Nina Derwael voor zich dulden als Sportvrouw van het Jaar. "Ik was al blij om in de top 3 te staan naast wereldtoppers als Nina Derwael en Nafi Thiam. Daarbij horen is al een hele eer en eigenlijk is het zonde dat er gekozen moet worden", vindt Meesseman.

Campenaerts: "Wat Remco doet, maakt meer indruk"

In de verkiezing van Sportman van het Jaar eindigde nummer 2 Victor Campenaerts op ruime afstand van laureaat Remco Evenepoel. "Ik ben daar niet ontgoocheld om", reageert de werelduurrecordhouder. "Het is toch de verkiezing van de Sportman van het Jaar en het is op zich al een hele eer om geselecteerd te zijn."

"Er was veel concurrentie en Remco is natuurlijk een fantastische winnaar. Wat hij op zijn leeftijd doet, maakt wat meer indruk. Hij is jong en komende en hij rijdt fantastisch."

Campenaerts' werelduurrecord had misschien wel een meer uniek karakter. "Dat klopt. San Sebastian kun je elk jaar winnen en Europees kampioen was ik zelf ook al twee keer. Een werelduurrecord wordt niet zo vaak verbroken. Ik word er nog dagelijks over aangesproken en dat zal waarschijnlijk nog wel even duren. Mijn prestatie was misschien unieker, maar Remco en Wout presteerden misschien wel wat constanter dan ik."

"De Olympische Spelen? Ik heb er redelijk veel vertrouwen in dat ik met een goeie Ronde van Romandië en een sterke Giro mijn selectie voor Tokio zal afdwingen. Mijn programma bij de ploeg staat 100 procent in functie van de Spelen. En als ik het niet haal, gaat er zeker een andere Belgische medaillekandidaat in mijn plaats."