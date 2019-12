Vervecken beantwoordt kritiek op parcours Namen: "Het is juist minder lastig"

Vervecken: "Misschien geven de renners me ongelijk"

De Citadelcross in Namen pakte onlangs nog uit met een nieuwe kasseistrook. Adrie van der Poel uitte zijn ongenoegen nog na het bekendmaken van de nieuwe strook. In een interview met Sporza beantwoordde organisator Erwin Vervecken de kritiek.

"Ik heb hier 2 à 3 weken geleden een filmpje gemaakt met de GoPro en toen had ik het gevoel dat het minder zwaar was dan vroeger. Intussen is het een heel natte week, ook de volgende dagen nog. Dus het is een beetje afwachten. Maar ik denk niet dat het veel lastiger zal zijn, ik had eerder het gevoel dat het minder zwaar zou zijn. Maar misschien zullen de renners me ongelijk geven."

"De voornaamste vernieuwing is de kasseistrook. Ik stond al een paar jaar op de schuine kant te kijken naar die kasseistrook en wilde die echt integreren in het parcours. De strook op zich is uiteraard zwaar, maar het was vooral moeilijk om er te geraken. Daarom hebben we de oude trap die er lag helemaal uitgevuld en er zandzakjes gelegd en uiteindelijk volledig met zand gevuld."

"De afdaling in het zand is niet zo "tricky" hoe ze er nu bij ligt. Het is een kwestie van goed doseren en remmen. Je zal er sowieso niet te veel snelheid maken, want het is met 2 bochten. Dus daar heb ik niet al te veel schrik voor."

"Mijn favoriet voor zondag? We hebben een heel goede Toon Aerts gezien, die zaterdag zelfs Mathieu van der Poel klopte. Al blijft Mathieu toch altijd de topfavoriet", aldus Vervecken.