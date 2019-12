Van Aert naar de Tour, Groenewegen past: ligt weg naar groene trui open?

Van Aert keert terug naar de Tour, Groenewegen vindt parcours te zwaar

Dat Wout van Aert binnenkort in Loenhout weer op de crossfiets zou kruipen, wisten we al. Het was vooral afwachten op zijn plannen voor het wegseizoen in 2020. Op de ploegvoorstelling gaf de Nederlandse formatie de doelen van Van Aert en het team prijs: Van Aert gaat naar de Tour, Groenewegen niet. Ligt de weg naar groen open?

Van Aert kwam ten val in de tijdrit van de Tour de France en kwam niet meer aan koersen toe daarna. Sindsdien knokt hij hard om terug te keren op het hoogste niveau, spendeerde hij heel wat uren in de revalidatie en vertoefde hij de voorbije dagen in Spanje met de ploeg op winterstage.

"Tijdens de trainingen op de weg voel ik die blessure niet meer", klinkt het bij Van Aert. "Ik hoop op groen licht maandag bij de dokter en kijk echt naar de cross in Loenhout."

Van Aert heeft 2 grote doelen in 2020: het klassieke voorjaar en de Tour. "Ik

hoop dat ik weer mijn topniveau haal in het voorjaar." Starten doet Van Aert in onder meer Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

"De Tour was, voor die val, een ontzettend leuke ervaring. We hebben een heel mooie Tour met de ploeg achter de rug en normaal ben ik er opnieuw bij in 2020. Dat is het plan en ik wil er opnieuw op de overwinning jagen. Het is niet dat ik uit ben op revanche, maar mijn verhaal is daar gewoon nog niet af."

Door de afwezigheid van Groenewegen in de Tour, is Van Aert de enige snelle man in de gele brigade. Groenewegen vond het parcours "te lastig voor sprinters" en focust zich op de Giro en Vuelta.