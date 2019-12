Stage gaf Wout van Aert moed: "Ik sta verder dan ik gehoopt had"

"Met dit in het achterhoofd zou ik al blij zijn als ik het niveau van 2019 kan benaderen. Eigenlijk zou ik graag zeggen dat ik in 2020 voor een zege in een Monument moet gaan, maar ik zal al tevreden zijn als ik weer kan meedoen in de finales. En dan kun je ook winnen."

"Maar ik heb ook gemerkt dat ik nog veel werk aan de winkel heb. Ik heb net iets meer moeite met de uren op de fiets dan de anderen. Je ziet aan de testen ook dat ik nog niet de conditie heb van vorig jaar in het voorjaar of de Tour."

Van Aert dankt zijn selectie aan zijn prestaties van het voorbije jaar, want voor 2020 staat er door zijn val in de Tour nog een klein vraagteken achter zijn naam. "Op stage voelde ik dat het vrij vlot ging. Ik sta verder dan ik zelf gehoopt had."

Interviewer Christophe Vandegoor wenste Wout van Aert eerst proficiat met zijn Tourselectie. "Ik denk dat een proficiat wel op zijn plaats is als je de sterkte van deze ploeg ziet. Het is een eer om deel uit te maken van deze ploeg."

"Weinig ambities in veld, voorjaar krijgt voorrang"

Volgende week maakt Van Aert zijn comeback in het veld, maar in tegenstelling tot wat her en der gesuggereerd wordt, verwacht hij niet meteen mee te dingen naar de zeges. "In het veld wil ik de basis leggen voor het voorjaar, dat krijgt voorrang. Daarom heb ik ook weinig ambities."

"Maar zodra ik op een fiets kruip, wil ik wel het beste van mezelf geven. Dan komt de winnaar in mij naar boven. Het is logisch dat ze aan mij denken voor het BK, maar ik weet zelf ook dat dat niet realistisch is."

Realistischer voor Van Aert zijn de Olympische Spelen. "Ik heb een goed gesprek gehad met de bondscoach. Ik kan zowel in de tijdrit als de wegrit iets doen. Ik ben zelfs bereid om in de wegrit in de eerste uren mijn steentje bij te dragen. Ik zou graag meegaan naar Tokio."