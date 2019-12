Tom Dumoulin: "Tour als ploeg winnen, maar het liefste win ik zelf"

Tom Dumoulin was de voorbije jaren tot de meubelstukken van Sunweb en voorgangers gaan horen. Na een rotseizoen met blessures was de voormalige Giro-winnaar dan ook toe aan iets nieuws: Jumbo-Visma.

"Het verschil is groot. Jumbo en Sunweb zijn in alles 2 verschillende ploegen", zegt Dumoulin aan Sporza. "Dat wil niet zeggen dat de ene beter is dan de andere, maar voor mij persoonlijk wel. Bij Sunweb liep ik tegen wat dingen aan."

Terwijl hij bij Sunweb de absolute kopman was, komt hij bij Jumbo-Visma terecht in een sterrenteam. Ook Steven Kruijswijk en Primoz Roglic hebben de Tour aangestipt.

Dumoulin: "We zijn duidelijk geweest tegenover elkaar. We willen allen met de best mogelijke ploeg naar de Tour en willen daar als ploeg winnen."

"Natuurlijk win ik het liefste zelf. En Steven ook. En Primoz ook. Daar is niets mis mee. Als we in de Tour maar eerlijk zijn met elkaar. We trekken de kaart van wie het beste is."