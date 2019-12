Het Mourinho-effect? Alderweireld verlengt contract bij Tottenham tot 2023

"We zijn verheugd aan te kondigen dat Toby Alderweireld een nieuw contract bij de club heeft ondertekend tot 2023", laat Tottenham weten op de clubwebsite. "Als steunpilaar in onze defensie speelde Toby vorig seizoen 50 van de 58 wedstrijden en leidde hij ons mee naar de Champions League-finale. Tot nu toe begon hij al in 16 van de 17 Premier League-wedstrijden."

Toch was zijn verstandhouding met de vorige coach, Mauricio Pochettino, niet altijd even goed. De Argentijn hekelde het feit dat Alderweireld zijn contract niet wilde verlengen aan de voorwaarden van het Tottenham-bestuur en liet hem - vooral in het seizoen 2017-2018 - meer dan eens aan de kant.

De 30-jarige Antwerpenaar zit in totaal aan 179 officiële duels voor Tottenham. Vorig seizoen stond hij ook 90 minuten op het veld in de verloren Champions League-finale tegen Liverpool (2-0).

De kogel is door de kerk. Het verhaal van Toby Alderweireld bij Tottenham krijgt nog een ruim verlengstuk. De Rode Duivel leek er vorig jaar bijna op weg naar de uitgang, maar met de komst van José Mourinho is de kar van de verdediger volledig gekeerd. Hij tekende zopas een nieuw contract tot 2023.

Alderweireld: "Kon mezelf niet voor een andere club zien spelen"

"Ik ben echt heel gelukkig", reageert Alderweireld bij Tottenham. "Geen woorden kunnen dit beschrijven. Er is geen plek waar ik gelukkiger zou zijn. Ik ben vereerd om deel uit te maken van deze club en jaar in jaar uit mee te strijden voor de Champions League, met de finale erbij vorig jaar. Dit is nog maar het begin van iets groots."



Alderweireld speelt al sinds 2015 bij Tottenham. "De tijd vliegt als je je amuseert", gaat de verdediger voort. "Mijn familie is hier heel gelukkig en ik ben enorm blij dat ik een goede relatie heb met de fans, al sinds het begin. Ik kon mezelf niet voor een ander team zien spelen."

"We willen opnieuw de top 4 halen op het einde van het seizoen, de Champions League is echt belangrijk. Maar we zitten al in de juiste richting", aldus Alderweireld.

Zijn maatje centraal achterin, Jan Vertonghen, beschikt ook over een aflopende overeenkomst op White Harte Lane. Meer dan waarschijnlijk wordt ook voor hem de komende weken duidelijk of die nog verlengd zal worden.