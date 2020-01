Team van Tien (1): wie waren de doelman en coach van het decennium?

Beste doelman: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois speelde amper 1 jaar in dit decennium, want in 2011 verkaste hij al naar Chelsea (en meteen door naar Atletico Madrid). Toch toonde hij in dat ene jaar genoeg om bijna unaniem al zijn concurrenten de loef af te steken.

"Zelfs in dat ene (kampioenen)jaar bij Genk heeft Courtois getoond dat hij de allerbeste doelman aller tijden in onze competitie is geweest", stelt Peter Vandenbempt. "Hij was op zeer jonge leeftijd zeer bepalend voor de titel van Genk, onder meer met die ultieme save in de slotseconde van de competitie tegen Standard: geen concurrentie dus."

Ook Geert Heremans kan niet om Courtois heen. "Hij moet in deze ploeg staan. Hij is met grote voorsprong de beste keeper in België sinds Michel Preud'homme."

Een zelfde geluid bij Stef Wijnants: "Het lijdt geen twijfel dat de beste Belgische doelman uit de geschiedenis in dit lijstje thuishoort. Zijn impact op het Genk tijdens het kampioenenjaar was enorm. Die saves tegen Standard staan bij elke Belgische voetballiefhebber op het netvlies gebrand."

Eddy Demarez: "Courtois is wereldklasse. Je hebt ook nog andere goeie tot uitstekende doelmannen uit die periode, maar niemand komt nog maar in de buurt bij Courtois, zelfs niet van de piepjonge versie ervan."

Resultaten: