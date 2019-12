Surflegende Kelly Slater moet olympische droom opbergen

Slechts 20 mannelijke (en 20 vrouwelijke) surfers mogen naar Tokio volgend jaar. De eerste tickets bij de mannen werden uitgedeeld op basis van de eindstand in de World Surf League, die afgesloten werd na de Pipe Masters op Hawaï.

Omdat elke land maximaal 2 surfers mag afvaardigen moest elfvoudig wereldkampioen Slater op de Masters de finale halen om het tweede Amerikaanse ticket te bemachtigen. Maar hij verloor in de halve finales van de latere winnaar: Italo Ferriera uit Brazilië.

"Surfen op de Olympische Spelen zou de kers op de taart van mijn carrière zijn", had Slater gezegd. Maar zijn vriend John John Florence eindigde 1 plaats boven Slater in de World Surf League.

Florence, wereldkampioen in 2017 en 2018, miste een half jaar door gescheurde kruisbanden, maar zijn kwartfinale in de Masters volstond voor het OS-ticket. Slater en Florence waren jarenlang buren op Hawaï en Slater was een soort mentor voor Florence.