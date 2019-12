United-coach Solskjaer: "Pogba zal blijven, Haaland komt niet"

Solskjaer gaf wel toe dat Manchester United zich in de wintermercato zal proberen te versterken. "We hebben goede hoop om er iemand bij te halen in januari. We hopen altijd, maar zekerheid is er niet. Het moet de juiste speler zijn, met de juiste leeftijd, hij moet in ons team passen en vooral, hij moet de juiste prijs hebben. Maar we kijken altijd rond."