Smits, De Sloover en Smans stranden in kwalificaties WB Big Air Atalanta

Vorige week lukte het Smits niet in Peking en ook aan de andere kant van de wereld vielen zijn plannen in het water. In de tweede reeks haalde onze 28-jarige landgenoot maar 16.25 als beste score, daarmee was hij pas 21e (op 22). Er zijn 2 runs.

In de eerste reeks zette De Sloover - 17 jaar jong- de 22e en laagste score neer met 14.50 punten. Alleen de top 5 van beide reeksen mocht naar de finale. Smits is 27e in de WB met 244 punten, Stef Vandeweyer 57e met 65 punten.

Smans kwam bij de vrouwen tot de beste Belgische prestatie, maar haar 67.00 punten waren goed voor de 13e plaats (op 22). Enkel de top 8 stootte door. De 22-jarige Smans is 9e in de WB met 940 punten.