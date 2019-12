VIDEO: Dit zijn de verraderlijke hindernissen in de Citadelcross van Namen

1. Afdalen op een oude trap met zand

Een foto van de nieuwe afdaling zorgde de afgelopen dagen voor commotie. Op de foto was een oude trap te zien met zandzakjes erop. Maar de hindernis was nog niet afgewerkt. "We hebben de oude trap nog uitgevuld met zand", zegt parcoursbouwer Erwin Vervecken.

"Voor de afdaling zelf ben ik niet bang. Zoals die er nu bij ligt, moet je vooral doseren en wat remmen. Veel snelheid kan je er niet maken, want er liggen 2 bochten tijdens de afdaling."