Clubicoon Mikel Arteta keert terug naar Arsenal als hoofdcoach

Arteta: "Arsenal is een van de grootste clubs ter wereld"

Arsenal haalt zijn slag thuis om Mikel Arteta. De Spanjaard verlaat Manchester City (waar hij assistent van hoofdcoach Pep Guardiola was) en promoveert zichzelf tot T1, maar dan bij de Londense club. Hij tekent een contract van 3,5 jaar.

"Het is een enorme eer", vertelt Arteta op de clubwebsite. "Arsenal is een van de grootste clubs ter wereld. We moeten meedoen voor de belangrijkste trofeeën, dat werd me al duidelijk na gesprekken met de mensen van de club."

"We weten allemaal dat er heel wat werk te verrichten is. Maar ik ben vol vertrouwen dat we het zullen doen. Ik ben ook realistisch genoeg om te beseffen dat het niet van vandaag op morgen zal gebeuren, maar de huidige spelersgroep bevat heel veel talent en er is een grote stroom van jonge talenten op komst van de academie", aldus kersvers Arsenal-coach Mikel Arteta.

Arteta volgt bij Arsenal zijn landgenoot Unai Emery op, die eind november ontslagen werd. Sindsdien was clubicoon Frederik Ljungberg interimcoach. Arsenal staat na 17 speeldagen in de Premier League pas tiende, met 22 punten. Het staat 7 punten onder nummer 4 Chelsea, dat de laatste Champions League-plaats bezet.