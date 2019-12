Lokeren-voorzitter De Vries: "Hopen op 10 januari transfers te kunnen hervatten"

"Beslissing was terecht, maar we gaan dit snel rechtzetten"

Louis De Vries, voorzitter van Lokeren, reageerde bij Sporza op de beslissing van de KBVB. “We wisten dat het er zat aan te komen”, opende De Vries. “Er ontbraken een aantal zaken bij ons en daar was men van op de hoogte. Ik had gevraagd of we tot 16u vandaag tijd zouden krijgen, maar ze besloten dat niet te doen. Helaas, want ik kom namelijk net uit de bank om alle betalingen die nog hangende waren te voltooien.”

“Ik kan u nu met de hand op het hart verzekeren: alles is betaald. Door wat administratieve fouten waren we te laat met bepaalde dingen. Het geld was er wel, maar alles administratief in orde krijgen kostte veel tijd. Daarom hebben ze deze ochtend met recht en reden die beslissing genomen, maar wij gaan die nu wel heel snel trachten recht te zetten. We hopen dat we op 10 januari alle activiteiten kunnen hervatten en we een opheffing krijgen van dat verbod.”

Een transferverbod deze winter kon Lokeren missen als kiespijn. De Oost-Vlaamse traditieclub hinkt al heel het seizoen achterop in 1B en hoopte zich in januari dan ook te versterken. “We waren zelfs vandaag nog volop bezig met enkele transferdossiers. Al vreesden we wel dat er een sanctie zou komen, we konden niet voorzien dat we dit vandaag zouden meemaken. Ik hoop dat de opschorting van heel korte duur zal zijn, zodat we snel terug de markt op kunnen.”