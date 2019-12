Nog meer onheil voor Lokeren: Licentiecommissie legt transferverbod op

De lonen moeten van december moeten bijvoorbeeld voor de vijfde van de volgende maand uitbetaald zijn. "Zo niet wordt dat toegevoegd aan de schuldenberg en wordt het nog moeilijker om die in te lossen", aldus Van Brantegem, die niets kwijt wou over de aard en de grootte van de schulden.

Een zware opdoffer voor beide teams, die ook sportief in zwaar water verkeren. Roeselare staat 6e in 1B, Lokeren staat zelfs laatste en dreigt een jaar na de degradatie uit 1A opnieuw te zakken. Het transferverbod kan in de loop van de mercato opgeheven worden als Lokeren en Roeselare bewijzen dat ze aan hun financiële verplichtingen voldoen. "Beide clubs doen er goed aan om hun schulden zo snel mogelijk in te lossen", zo zegt Van Brantegem.

In november en december voert licentiemanager Nils Van Brantegem elk jaar een tussentijdse controle door. Komen de clubs hun financiële verplichtingen aan de spelers en het andere personeel na en zijn alle belastingen en huurgelden betaald?

Oostende krijgt wel tussentijdse licentie: "Ferme opsteker"

Eersteklasser KV Oostende kreeg wel goed nieuws van de Licentiecommissie. "Dit is een ferme opsteker voor iedereen die dag en nacht bezig is met oplossingen te zoeken in het belang van de club", zegt voorzitter Frank Dierckens.

Het water zou Oostende aan de lippen staan vanwege de hoge huurprijs van het stadion en een openstaande schuld aan de vorige eigenaar. "Maar we hebben momenteel dus geen cashflowprobleem. Iedereen kan nog steeds correct betaald worden."

"We blijven wel werken aan een oplossing voor de lange termijn. Er lopen constructieve gesprekken en het zou mooi zijn als we tegen onze nieuwjaarsreceptie, op 16 januari, nieuws hebben over potentiële investeerders." Met ACEG vond Oostende alvast een shirtsponsor tot het einde van het seizoen.