Nantes bevestigt: Limbombe keert in winterstop al terug uit Luik

Nantes plukte Limbombe in augustus 2018 weg bij Club Brugge. In zijn eerste seizoen kon de eenmalige Rode Duivel weinig potten breken met 3 goals in 33 wedstrijden.

Een uitleenbeurt in Luik was zijn deel dit seizoen. De winger begon zijn parcours aan de boorden van de Maas sterk met een doelpunt in de eerste competitiematch op Cercle Brugge (2-0). Daarna bleven de goede prestaties echter achterwege en in oktober begon Limbombe te sukkelen met zijn knie.

Hij zou uiteindelijk slechts 6 officiële duels spelen voor Standard, waarvan 2 als basisspeler. Zijn laatste optreden dateert van het 1e duel in de groepsfase van de Europa League, thuis tegen Vitoria Guimaraes (2-0), op 19 september.