Leefde KV Mechelen boven zijn stand in seizoensbegin? Volgens statistieken wel

Na speeldag 12 pronkte KV Mechelen met 23 punten op de derde plaats. Zeven speeldagen later is KVM gezakt naar plaats 8, met amper 1 zege in 7 duels. "Er is zeker sprake van een vormdip bij ons", gaf trainer Wouter Vrancken toe na de nederlaag bij Club Brugge.

Maar als we in de statistieken duiken, dan lijkt het alsof de promovendus boven zijn stand leefde. In de eerste 12 wedstrijden scoorde KV Mechelen veel meer dan op basis van de expected goals mocht verwacht worden: bijna 11 goals meer. Bovendien kreeg KV Mechelen bijna 4 goals minder tegen dan verwacht.

Dat beeld is de laatste 7 duels helemaal veranderd. In het begin van het seizoen werden veel kleine kansen verzilverd en dat is lastig om het hele seizoen vol te houden. Het voorbeeld is de 2-3-zege op bezoek bij KV Kortrijk op de 8e speeldag. KV Mechelen noteerde 0,64 expected goals, terwijl de thuisploeg 3,52 expected goals had.



Punten zijn dus nodig in Mechelen, want kijkend naar alle teams in de Jupiler Pro League hebben slechts 2 ploegen minder Expected Goals voor dan KVM en ook slechts 2 ploegen meer Expected goals tegen. Gelukkig voor KV Mechelen win je wedstrijden niet met statistieken, maar wel op het veld.