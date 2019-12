Laurens De Plus: "Het ziet er goed uit voor de Olympische Spelen"

Net als Wout van Aert is Laurens De Plus nu al zeker van zijn deelname aan de Tour. "Vorig jaar smaakte naar meer, dus heb ik aangegeven dat ik er graag weer wou bij zijn. Op papier hebben we een superploeg. Deze keer gaan we vol voor winst met onze drietand (Dumoulin, Roglic en Kruijswijk). We willen eindelijk de heerschappij van Ineos eens doorbreken", vertelde hij op de persvoorstelling van zijn Nederlandse ploeg.

"In het begin van het seizoen mag ik nog wat mijn eigen kans gaan, zoals in de UAE Tour. Ook in de klassiekers krijg ik een vrije rol. Daarna werk ik met plezier voor mijn kopmannen."

De Plus hoopt net als dit jaar van zijn Tourconditie te kunnen profiteren om ook na de Tour uit te blinken, bijvoorbeeld op de Spelen. "Ik heb de bondscoach aan de lijn gehad en het ziet er goed uit."

"Als ik de vorm van vorig jaar heb, dan kan ik daar een goeie koers rijden. Pas op 1 mei wordt de selectie bekendgemaakt, dus het is nog niet officieel, maar ik bereid me er wel op voor."