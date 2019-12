Club Brugge rouwt om Edi Krieger, "een legende" onder Ernst Happel

Krieger droeg 89 keer het shirt van Club Brugge en scoorde 10 keer. Als libero maakte hij deel uit van het succesteam rond coach (en landgenoot) Ernst Happel, dat driemaal de titel won (1976, 1977 en 1978) en eenmaal de Beker van België (1977).

Ook in Europa werden successen geboekt. Zowel in 1976 als in 1978 werd een finale verloren van Liverpool: eerst in de UEFA-beker, daarna in de Europacup I.

Club Brugge schreef een eerbetoon aan Krieger op zijn website: "De libero was een belangrijk onderdeel in een van de meest succesrijke elftallen uit de Brugse geschiedenis. Krieger liet Club als orkestleider van de verdediging waaghalsvoetbal spelen, met de buitenspelval als offensieve pressingsmethode."

"Zijn zwierige passes lanceerden Lambert en co., zijn vrije trappen zorgden meer dan eens voor een mooi doelpunt. De Club-familie verliest een legende en wil dan ook zijn innige deelneming betuigen."

Krieger was 25 keer international tussen 1970 en 1978 en was een van de Oostenrijkse helden die op het WK van 1978 in Argentinië regerend wereldkampioen Duitsland met 3-2 konden verslaan.