Club Brugge schrijft kinderboek over verdraagzaamheid, spelers lezen voor

De dieren werken dus samen, ook al supporteren ze allemaal voor een andere club. De boodschap is duidelijk: "Het gaat over clubliefde en respect en is een duidelijk statement tegen hooliganisme en racisme", stelt Club. "Met dit kinderboek wil Club Brugge samen met zijn supporters het goede voorbeeld geven. (lees voort onder de tweet)

"Jammer dat er zaken als racisme gebeuren"

Verdraagzaamheid en voetbal gaan immers te weinig hand in hand. Dat beseft ook Vanaken: "Elke week of om de 2 weken komt er wel iets in het nieuws van racisme. En dat zou niet mogen. Iedereen voetbalt voor zijn plezier. En dan is het jammer dat zulke dingen gebeuren."



Voorlezen uit een boek, het is eens iets anders dan trainen, tackelen of scoren. Al is Vossen het wel gewoon, hij is naast voetballer ook papa: "Ik lees elke avond een verhaaltje voor. Dat is altijd een leuk moment, kinderen zijn altijd heel geboeid. En dat was vandaag niet anders."



Het boek "De beer en zijn sjaal" is niet te koop, maar wordt onder andere verdeeld in alle Vlaamse bibliotheken en staat ook op het internet. Er is ook een Franstalige versie: die ging Clinton Mata voorlezen in een school in Doornik.