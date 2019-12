Charleroi-Club wordt ingehaald op 29 januari: pittig voor allebei

Het wordt zo een pittig jaarbegin voor competitieleider Club Brugge. En het jaareinde is met nu zondag uit tegen AA Gent (3e) en dan thuis tegen Zulte Waregem (6e) ook nog flink gekruid.

Na de winterrust staat er op 19 januari Anderlecht-Club Brugge op speeldag 22 op het menu, Kortrijk-Club Brugge op 26 januari is een mindere affiche, maar altijd beladen. 3 dagen later moet Club Brugge dan naar Charleroi (5e), 4 dagen later ontvangt het thuis nummer 2 Antwerp, om dan een week later naar Standard (4e) te trekken.

En daartussen valt dan nog 2 keer een halve finale van de beker: op 22 januari thuis tegen Zulte Waregem, op 5 februari uit.

De drukke week van Charleroi: op 25 januari thuis tegen KV Mechelen, op 29 januari thuis tegen Club en dan naar Genk. Een week later is er Zulte Waregem (thuis), daarna Antwerp uit, Club Brugge uit, Standard thuis en AA Gent uit. Ook zeker niet min.