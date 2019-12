Alejandro Valverde mikt op medaille in Tokio in "jaar van verandering"

"Het is logisch om nu te zeggen dat onze ploeg verzwakt is", geeft Unzue toe. "Het is wel onze ambitie om ervoor te zorgen dat we de afwezigheid van renners als Quintana, Landa en Carapaz minder en minder gaan voelen naarmate het seizoen vordert."

"Dit is de kans voor Soler en Mas om te schitteren", vertelde Unzue op de voorstelling van de ploeg in Madrid. "Ze moeten nu leren wat het is om als kopman te rijden. Dat is het grote doel voor 2020."

Valverde: "Alles doen om olympische medaille te behalen"

"Dit is het jaar van de verandering, zowel wat het materiaal als wat de renners betreft", zegt Alejandro Valverde. "Sommige toprenners zijn vertrokken en enkele hele goeie jonge renners zijn in hun plaats gekomen. Het belangrijkste zal zijn om hen te helpen."

"Wat mij betreft, ik moet gewoon weer mijn best doen en zo hard mogelijk trappen op mijn fiets." De kopman van Movistar rijdt in 2020 de Tour de France en mikt ook op de Olympische Spelen in Tokio.

"De Olympische Spelen zijn een van de doelen. Het worden mijn laatste Spelen en ik zal alles doen om een medaille te behalen. Het wordt moeilijk, maar ik zal mijn best doen." Valverde had nog geen succes in de olympische wegrit. In Rio eindigde hij als 30e, in Londen 18e, in Peking 13e en in 2004 47e in Athene.