Circuit van Zolder krijgt opknapbeurt van 1 miljoen euro

De ondergrond van het circuit in Zolder is in 3D in kaart gebracht, zodat het asfalt met de nodige precisie ververst kan worden. In de stukken met gras aan de kant wordt een soort drainagesysteem geïnstalleerd om het water beter te laten weglopen en ook de oude betonwanden worden vervangen.

Er worden meteen ook nieuwe veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals langere en nieuwe gravelzones. Daarnaast komt er 8,2 kilometer glasvezel, om plaats te kunnen maken voor de nieuwste technologische snufjes.

Op 23 maart gaan de werkzaamheden van start. Ze zullen 25 werkdagen duren. Voor de komst van het DTM-kampioenschap in april zou alles klaar moeten zijn. De kosten worden beraamd op 1 miljoen euro, maar Sport Vlaanderen zal een handje bijsteken.