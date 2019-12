Wandel door de jeugd van Lionel Messi: geboortestad Rosario zet parcours uit

De fans van Lionel Messi hebben er een "attractie" bij. In Rosario, de stad waar Lionel Messi zijn kinderjaren beleefde, kun je in de voetsporen van de jonge Messi treden. het parcours met 10 stops is volledig gratis en er is een meertalige app om je te begeleiden.

Messi zag op 24 juni 1987 het levenslicht in het Garibaldi-ziekenhuis in Rosario. Hij bleef er wonen tot 2000, toen hij verhuisde naar Barcelona. Het stadsbestuur heeft nooit een echt goeie band gehad met Messi en hoopt dat te veranderen met dit initiatief. "We willen tonen dat er veel verhalen achter de superster schuilen."

Toen Messi kind was in zijn geboortestad Rosario amuseerde hij zich met het bouwen van kampen, verstoppertje te spelen met zijn vrienden en af en toe citroenen plukken bij de buurman om limonade te maken. Zulke verhalen krijg je te horen en te lezen tijdens het toeristische parcours.

De buren en vrienden uit de kindertijd van Messi delen gretig hun verhalen en anekdotes. "Leo was net als de andere kinden uit onze wijk", zegt Diego Vallejos, een van zijn jeudgvrienden."Soms maakten we waterbalonnen en gooiden die naar de voorbijrijdende bussen."