Vuelta start in 2021 in Burgos om 800e verjaardag te vieren van kathedraal

De organisatie van de Vuelta ondertekende het contract met de plaatselijke autoriteiten in de beroemde kathedraal van Burgos, 200 kilometer ten noorden van Madrid. De kathedraal viert in 2021 zijn 800e verjaardag, onder andere daarom mag Burgos de start van de Vuelta in goede banen leiden.

De eerste drie etappes zullen plaatsvinden in de regio Castilië en Leon. Het is de eerste keer dat de Ronde van Spanje Burgos krijgt als startplaats. Er startten in het verleden wel 15 Vuelta-etappes in de stad, 17 ritten kwamen er aan.

Volgend jaar gaat de Ronde van Spanje op 14 augustus van start in Utrecht. Het parcours van die editie, met de Angliru en de Tourmalet, werd dinsdag onthuld.