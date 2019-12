Bornauw na 2e goal in 2 matchen: "Keulen toont eindelijk dat het goed team is"

Bornauw: "Ook ontgoocheld, want kon nog 2e keer scoren"

Tot vorige week zag het er lamentabel uit voor FC Keulen. De ploeg van Sebastian Bornauw en Birger Verstraete stond laatste in de Bundesliga met 8 punten uit 14 matchen.

Maar vorig weekend luidde Bornauw de ommekeer in met een goal in de 2-0-zege tegen Leverkusen. Gisteren ging Keulen voort op dat elan in Frankfurt. Bornauw en co kwamen nochtans 2-0 achter, maar wonnen nog met 2-4. Dankzij onder meer een goal van Bornauw, opnieuw.

"We speelden niet onze beste eerste helft", reageerde Bornauw voor de micro van Sporza. "Maar we kwamen heel sterk uit de kleedkamer en gingen op en over Frankfurt. Ik ben heel trots op onze mentaliteit."

Bornauw scoorde voor de 2e match op een rij. "Het was een vrij belangrijke goal omdat het de 2-2-gelijkmaker was. Maar ik ben ook wat ontgoocheld, omdat ik nog een 2e keer kon hebben gescoord."

"We zijn aan het tonen dat we een goede ploeg zijn. 2 matchen geleden stonden we 18e en laatste, nu springen we naar de 15e plaats. Het doet deugd dat we stijgen in de stand. Dit weekend volgt nog een belangrijke wedstrijd tegen Werder Bremen, een rechtstreekse concurrent."