Anderlecht-Club in de beker: 3 memorabele finales in 10 ontmoetingen

Door werkzaamheden op de Heizel moeten Anderlecht en Club Brugge uitwijken naar Luik en Sclessin om de bekerfinale van 1994 te spelen. In een spannende finale halen twee spelers van Anderlecht hun gram: Bruno Versavel en Luc Nilis.

Versavel is door bondscoach Paul Van Himst niet geselecteerd voor het WK in de VS een maand later en bewijst het ongelijk van de bondscoach door knap de score te openen voor Anderlecht. Nilis voelt zich al even niet meer gewaardeerd door de Anderlecht-aanhang en trekt na het seizoen naar PSV. Hij beslist de match met de 2-0 en neemt afscheid met een trofee.