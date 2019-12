Clement: "Makkelijk? Ik heb het hier nog nooit zo meegemaakt"

Vormer: "Je voelde voor de rust al dat we over hen zouden lopen"

"Op Anderlecht hebben we het altijd moeilijk", opende Ruud Vormer. Maar daar was vanavond weinig van te merken. "Die gasten zitten in een dip en wij zitten in de flow. Het gaat heel goed met ons, maar we zijn er nog lang niet. Dat heb ik al eerder gezegd."

"We spelen goed en dwingen veel kansen af. In de eerste helft hadden we al het gevoel dat we over hen zouden lopen en gelukkig hebben we dat gedaan. Dat ik zelf ook scoor? Ongelofelijk, zeg. Het heeft heel lang geduurd. Het zit niet altijd mee, maar we winnen."

"Scherp starten was belangrijk", analyseerde Hans Vanaken. "We hadden de match vanaf de eerste minuut in handen. We scoorden ook op de ideale momenten en daarna was het rustig uitspelen. Anderlecht had het vertrouwen niet meer om terug te komen."

"Dat het verschil erg groot was? We weten dat Anderlecht momenteel niet zijn beste periode heeft. We moesten zelf scherp zijn en mochten hen niet laten voetballen. Dat kunnen ze wel, maar we hebben hen goed onder druk gezet. We hebben zowat de perfecte match gespeeld om tegen deze ploeg te winnen."