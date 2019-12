Thierry Neuville voor de 6e keer verkozen tot RACB Driver of the Year

Thierry Neuville en Stoffel Vandoorne verdelen de laatste jaren de trofeeën van RACB Driver of the Year onder elkaar. Vandoorne kon in 2019 in de Formule E toch iets te weinig tonen om dit jaar aanspraak te maken op de titel. De verkiezeing van Neuville was dan ook geen verrassing.

Neuville haalde het uiteindelijk voor zijn eigen corijder Nicolas Gilsoul, met wie hij dit jaar de rally's van Corsica, Argentinië en Catalonië won. Vorig jaar moest hij de prijs nog delen met Gilsoul. Dat was toen zijn 5e RACB-trofee, dit jaar is het dus zijn 6e.

De 17-jarige Nathan Vanspringel werd verkozen tot Rookie of the Year. Hij won in zijn eerste seizoen de juniorentitel in de Ford Fiesta Sprint Cup. Team of the Year was DG Sport, een team dat overwinningen behaalde in de WRC Pro2-klasse en in de TCR.