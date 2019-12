Origineel olympisch manifest levert recordbedrag van 8,8 miljoen dollar op

Het manifest dateert uit 1892 en werd geschreven door de Franse baron Pierre de Coubertin. Op 14 velletjes papier argumenteerde hij zijn visie over de moderne Olympische Spelen. Vier jaar later, in 1896, vonden in Athene de eerste moderne Spelen plaats.

Het 127 jaar oude document ging woensdag onder de hamer bij veilinghuis Sotheby's in New York. Daar leverde het een veelvoud op van de 1 miljoen dollar die Sotheby's voor de verkoop in gedachten had. In de 12 minuten durende veiling werd door 3 internationale kopers flink tegen elkaar opgeboden. Uiteindelijk werd er afgeklopt op liefst 8,8 miljoen dollar. Wie de koper is, is niet bekend.

De 8,8 miljoen dollar die hij of zij betaald heeft, is een record voor sportmemorabilia. Nooit eerder werd er meer geboden voor een historisch sportstuk op een veiling. Het vorige record dateerde van juni van dit jaar. Toen werd een wedstrijdshirt van de Amerikaanse honkballegende Babe Ruth geveild voor 5,6 miljoen dollar.