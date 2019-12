Michel Maus: "Voorstellen om pure transparantie te geven aan voetbalsector"

Half december had Pro League-voorzitter Peter Croonen een plan willen voorstellen aan zijn organisatie over hoe het voort moet met het Belgische voetbal na Operatie Zero. Dat plan - dat transparantie moet brengen over de financiële en fiscale kant - is nog niet klaar. Wij belden met Michel Maus, een van de vier experts die zich over dat plan buigen, voor een stand van zaken.

In eerste instantie telde het taskforce dat Croonen samenstelde 3 gerenommeerde namen: Johan Vande Lanotte (oud-minister), Michel Maus (fiscaal expert) en Tomas Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics). Daar is Karl Dhont bijgekomen, expert matchfixing en ook gokexpert bij de UEFA. Dhont heeft Europees een goed zicht op wat er nodig is om meer transparantie te creëren in het voetbal. Hij weet ook wat er in andere landen bestaat aan regelgeving. De vier moeten een nieuw, transparant model voor ons voetbal opstellen. De laatste tijd ging het in de media vooral over een financiële armworsteling: de clubs willen zoveel mogelijk armslag behouden, de politiek wil anderzijds komaf maken met het gunstregime aangaande RSZ en bedrijfsvoorheffing. Maus zegt dat er op een groot aantal andere vlakken al heel goed werk geleverd is. Hij geeft een paar voorbeelden van zaken waarover binnen de voetbalwereld een consensus lijkt gegroeid: "Zoals het onderwerpen van sportclubs aan de witwasmeldingsplicht. Er is geen enkel ander Europees land dat die stap tot op heden heeft gezet. Maar er is wel een rapport van de Europese commissie van 24 juli 2019 waar men het profvoetbal als risicosector voor het witwassen heeft bestempeld. Men heeft daarbij maatregelen gevraagd van de Europese lidstaten. België is de eerste die deze stap zet." "Wij stellen ook voor dat het clearinghousesysteem onder de voogdij komt van de minister van Financiën en onder toezicht van de FOD Financiën. Dat wordt dus onttrokken aan de sport." "Wij pleiten ook voor een horizontaal toezicht door de fiscale administratie. Vandaag de dag gebeuren de controles door de fiscus ad hoc. Nu willen we naar een systeem van permanente fiscale controle. Er is geen enkele andere sector in België die aan zo'n grootschalige controle van overheidsoverwege zou onderworpen worden." "Dus het gaat niet zomaar om een symbolische reeks maatregelen om andere zaken te bekomen", dempt Maus de kritische noten die hier en daar klinken. "Dit is pure transparantie geven aan een sector waarin er in het verleden toch wel wat zaken zijn misgelopen."

"Denken na over een solidariteitsbijdrage van wie van gunstregime profiteert"

Bovenstaande aanbevelingen lijken op de goedkeuring te kunnen rekenen van de clubs. Maar er is dus ook de politiek die niet meteen wil meegaan in de vraag van de clubs om toch niet te morrelen aan hun fiscale voordelen, genre RSZ en bedrijfsvoorheffing. Op dat vlak is nog veel meer concreet cijfermateriaal nodig. Vande Lanotte is bij zijn ex-collega's politici gaan polsen en de standpunten van de partijen liggen nog ver uit elkaar. Sp.a wil nog altijd dat sport behandeld wordt zoals alle andere bedrijfstakken. Je hebt partijen die alles bij het oude willen halen, Open Vld wil inkomsten halen uit de transfers van de clubs, CD&V wil de barema's optrekken waar RSZ op moeten betaald worden. Politiek kan geen enkel voorstel op een meerderheid rekenen. De materie is erg complex: grote tegenover kleine clubs, voetbal tegenover andere (kleinere) sporttakken, het wettelijk kader moet juridisch waterdicht zijn. En dus zijn de experts op zoek naar alternatieven vanuit het principe "Voor wat, hoort wat". Clubs moeten internationaal competitief kunnen blijven, maar daar moeten ze iets tegenover stellen.



Maus: "We denken er nu een beetje over na om van iedereen die van dit systeem profiteert ergens een solidariteitsbijdrage te gaan vorderen ter compensatie van het gunstregime. Er zijn op dat vlak verschillende mogelijkheden. In een consultatieronde willen we die gaan aftoetsen."

"Afwachten wat politiek met onze aanbevelingen gaat doen"

Er komt dus een tweede consultatieronde met de politiek. Daarna moet er nog een rapport geschreven worden met aanbevelingen. En dan is het afwachten wat daarmee gebeurt. Die fiscale plannen gaan dus nog hun tijd duren? Maus: "Het zou toch kunnen dat het vrij vlug gaat. Wij bekijken na de 2e consultatieronde hoe ver we kunnen springen. Is het mogelijk om een consensusoplossing met de politieke partijen te vinden? Dan zullen wij zeer blij zijn. Als dat niet lukt, gaan we ons rapport afwerken, aanbevelingen doen en dan is het verder aan de politieke wereld wat ze daarmee aanvangen." "Iedereen is er ervan overtuigd dat er iets moet veranderen. Iedereen is ook bereid om daarover te praten en er constructief over samen te zitten. Dat is toch ook al een eerste belangrijke stap in de goeie richting."