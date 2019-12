Loting 1/2e finales: Club Brugge-Zulte Waregem en Antwerp-Kortrijk

Gert Verheyen en Wesley Sonck hadden de eer om na de laatste kwartfinale tussen Anderlecht en Club Brugge de balletjes uit de bokaal te halen. Verheyen viste als eerste zijn ex-club Club Brugge eruit en Sonck koppelde hen aan Zulte Waregem.

Club Brugge en Zulte Waregem troffen elkaar 2 seizoenen geleden ook al in de beker, toen in de 1/8e finales. Blauw-zwart haalde het met 3-2.

In de andere halve finale ontvangt Antwerp eerst KV Kortrijk. Antwerp probeert voor het eerst sinds 1992 de finale te bereiken. Toen won het in de finale na penalty's tegen KV Mechelen en zou het een jaar later op Wembley de finale van de Europacup spelen. Kortrijk won nog nooit de beker, maar bereikte in 2012 wel de finale, toen het verloor tegen Lokeren.

De heenmatchen zijn op 22 en 23 januari, de terugmatchen een week later.