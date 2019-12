Haussler komt volgende week crossen in Zolder: "Ik vind veldrijden echt leuk"

Heinrich Haussler is met zijn team, dat vanaf volgend jaar Bahrain-McLaren zal heten, op stage in Kroatië. Daar verklapte hij dat hij volgende week naar België komt voor de wereldbekercross in Zolder.

"Ik kijk graag naar veldrijden en ik ben goed bevriend met de Duitse crosser Sascha Weber. Na de Vuelta kwam er een nieuwe crossfiets uit van Merida en ik was wel benieuwd. Van het één kwam het ander en de voorbije weken heb ik twee crossen gereden, één in Zwitserland en één in Duitsland", vertelt hij.

"Het was plezant, maar wel erg lastig. Je rijdt wel 16 sprints of zo in één uur tijd. Mijn gemiddelde hartslag lag heel hoog, je gaat gewoon een uur in het rood."