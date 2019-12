Fernando Canesin is na 10 jaar weer op weg naar thuisland Brazilië

Fernando Canesin is bezig aan zijn 7e seizoen aan de kust. Oostende leende hem in augustus 2013 van Anderlecht, dat de aanvallende middenvelder in 2009 bij Olé Brasil FC scoutte. In 2010 tekende hij een contract voor 4 jaar.

Hij had een groot aandeel in de titel van 2012 onder Ariël Jacobs, maar het jaar nadien onder John van den Brom kreeg hij amper nog speelkansen. Vandaar zijn verhuis naar Oostende, dat hem in 2014 definitief overnam van Anderlecht.

De Braziliaan speelde meer dan 160 matchen voor Oostende, maar wellicht was de zege vorige week tegen AA Gent zijn laatste wapenfeit. De club meldt dat Canesin niet in de selectie zit, "omdat er verregaande onderhandelingen zijn over een vertrek naar zijn thuisland Brazilië."