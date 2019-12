Coach die inspiratie vormde voor film "Remember the Titans" is overleden

Herman Boone werd in 1971 coach van het American Football-team van de TC Williams High School in Alexandria, Virginia. Als zwarte man vocht hij zich in het conservatie stadje door de racistische vooroordelen heen. Binnen zijn team smeedde hij een hechte band tussen de blanke en zwarte spelers, die boven zichzelf uitstegen en kampioen van Virginia werden.

Het opmerkelijke verhaal over racisme, vriendschap en sport werd in 2000 verfilmd als Remember the Titans, met Denzel Washington als Herman Boone. Afgelopen nacht is Boone op 84-jarige leeftijd overleden. De gewezen coach vocht al een tijdje tegen kanker.