Ambitieuze Tsitsipas: "In 2020 wil ik een grandslamtoernooi winnen"

Stefanos Tsitsipas is een van de nieuwe gezichten in het mannentennis die de grote drie - Nadal, Federer en Djokovic - naar de kroon proberen te steken. De kloof tussen die drie en de nieuwe generatie lijkt mondjesmaat kleiner te worden, al waren de gevestigde waarden het voorbije jaar wel telkens op de afspraak op de grandslams. Daar wil Tsitsipas in 2020 verandering in brengen.

"Het tennis is aan het veranderen. De grote drie worden een dagje ouder en wij zijn aan het komen", zegt Tsitsipas. "Nadal, Federer en Djokovic zullen er nog altijd staan. Wij moeten nog een tandje bijzetten om hen voorbij te gaan. Dat is mijn grootste uitdaging voor het komende seizoen."

"In 2020 wil ik een grandslamtoernooi winnen, het jaar afsluiten in de top 3 van de ATP-ranking, opnieuw de finale halen op de Masters en een Masters 1000-toernooi winnen. Dat zijn mijn doelen voor volgend jaar. Ik heb nog wat meer ervaring en ik blijf bijleren. Je kunt niet winnen zonder te verliezen. Zo werkt het nu eenmaal."